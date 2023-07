Klangfilmcharme: Fargo mit "Geli"

Instrumental-Rock ist aus guten Gründen selten - umso schöner also, wenn man seiner entsprechenden Sammlung mal wieder ein hörenswertes Werk beifügen kann! Die Postrocker Fargo aus Leipzig legen nun mit "Geli" ein solches vor, das sich prima in den Klangfilm von Bands wie Unwed Sailor oder This Will Destroy You einfügt: Klangfarbenfroh, aber...