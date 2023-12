Knorkator und Dritte Wahl im Doppelkonzert: Guinnessbuch der Akkorde!

Liedgut aus mittlerweile auch schon fast 30 Jahren gibt es natürlich dazu. Und hier achtet Knorkator auch auf den Nachwuchs. Immer öfter gehören mittlerweile die jugendlichen Kinder der kreativen und performativen Köpfe Alf Ator und Stumpen zur Show und unterstützen treffsicher beim Growlen oder Falsett-Gesang. Überhaupt legt man in punkto Sound und Songvirtuosität derart vor, dass Dritte Wahl später vor allem durch den Wiederkennungswert und Mitsingfaktor ihrer dann rein technisch doch einfacheren Lieder punktet.

Grund genug, mit der Reisegruppe in diesem Jahr ordentlich aufzufahren. Mit Supports hat Dritte Wahl nie gekleckert, dass man dieses Mal Knorkator im Gepäck hat, ist allerdings noch einmal eine Nummer für sich, die dem Begriff Vorband spottet. Und es ist eine Paarung, die der Fanbreite Rechnung trägt, es muss sich ja nicht immer nur Punk zu Punk gesellen.

Das zu fassen, gehört in Sachsen längst das Leipziger Haus Auensee zur Stammlocation, am Mittwochabend konnte man hier erneut mit reichlich dreieinhalb Tausend Menschen "ausverkauft" vermelden, die neue Platte zur Tour "Urlaub in der Bredoullie" macht es sich aktuell in den Top 5 bequem.

Was haben der kleine rumpelige Punkschuppen, das größte Metalfestival der Welt und die hohen Gefilde der Charts gemeinsam? Sie alle hatten bereits intensiv Kontakt mit Dritte Wahl. Wenn die Rostocker Punkrocker aktuell ihren 35. feiern, liegen Konzerte im locker vierstelligen Bereich auf allen möglichen Bühnen hinter ihnen. Über die Jahrzehnte sind diese nicht nur beständig größer, auch das Publikum davor ist breiter geworden. Dazu gehören die Metalheads auf Wacken genauso wie Punks aller Altersstufen und überhaupt die ganze Breite dessen, was heute von Gitarrenmusik mit Haltung abgeholt wird.

Die beiden legendären Bands aus dem Osten haben in Leipzig im ausverkauften Haus Auensee ihren "Urlaub in der Bredoullie" absolviert

Hier jedoch schlägt die mitreißende Kraft der Eingängigkeit des Punkrock voll zu, manchmal reichen eben drei bis vier Akkorde zum Dirigieren der Menge. Und die hat man umgehend in der Hand. Konnte man zu den letzten Touren ab und zu vermuten, dass hier Etwas langsam auf ein Spätwerk mit gereiftem Publikum zusteuert, wird man im aktuellen "Urlaub" eines Besseren belehrt.

Dritte Wahl ist und bleibt eine im allerbesten Sinne zuverlässige Bank, was guten Punkrock angeht, sei es auf Platte oder live. Die Reise im Haus Auensee gestaltet sich bewegungs- und jubelfreudig durch Parkett und Balkon, über Kinder, ergraute Fans und Allen dazwischen. Das liegt zum einen daran, dass man über die Jahre deutlich an den Show- und Entertainer-Qualitäten geschraubt hat. Videohintergrund, Licht und Nebel bereiten dem Punkrock die große Bühne, selbstironischer Humor und Frotzeleien sorgen für Unterhaltung. Da behauptet man schon mal ein paar Griffe mehr in seine Songs, um ins "Guinnessbuch der Akkorde" zu kommen oder präsentiert augenzwinkernd diverse Lösungen für die Miseren der Welt.

Zum anderen und vor allem jedoch ist es das Liedgut, dass stets wieder erkennbar doch mit der Zeit geht und mit jedem Album zuverlässig einige neue Hits ins Portfolio drückt, Gänsehaut und Pogofreuden erzeugt und vom Publikum textsicher intoniert wird. Besonders gut steht der Band seit jeher das Talent sowohl die Finger konkret in Wunden zu legen als auch zum oft maritimen Eskapismus aufzurufen.

Da geht es mal konkret "Auge und Auge", weil noch "Keine Zeit Für Weiße Fahnen" ist, man "Greift ein" bei rechter Gewalt und schießt die "Milliardäre" ins All, dann wieder hält man die "Gute Alte Zeit" ein bisschen an, lässt sich von "Scotty" wegbeamen oder will "Fliegen" über dem Meer, um das Elend der Welt nicht sehen zu müssen. Es gibt deutlich herausstechende Songs, die plötzlich die ganze Halle mit Euphorie füllen, doch auch insgesamt bleibt die Energie zwei Stunden lang auf einem Level, dass nach der Weihnachtsruhe dem Jahresfinale den passenden Aufwind verschafft.