Konzert in Dresden mit Apache 207: Ein Roller stahl dem Kometen die Show

Apache 207 feierte mit rund 13.000 Fans bei den Filmnächten am Elbufer. Der Rapper begeisterte mit einer Show, die anders war. Mitten im Konzert erklang Haddaways "What ist Love" ebenso wie "My Heart Will Go On" von Celine Dion. Und die Fans feierten und sangen begeistert mit. Im Mittelpunkt stand aber der zwei Meter Mann Apache 207. Mit einer...