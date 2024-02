Konzert von Tränen in Leipzig: Wer war noch mal Kraftklub?

Mit Promibonus als Anlauf und genialer Eigenkunst als Streckenfutter sind die Tränen der neue gefeierte Stern am Chemnitzer Bandhimmel. Ihre erste, direkt ausverkaufte Tour führte sie am Samstag zum bisher größten Einzelkonzert in die Halle D des Leipziger Werk2 vor ein mehr als frenetisches Publikum.

Das Mutterschiff hievte das neue Duo aus Israel und der bis dato eher in nerdigen Post-Punk und hippen Neuer Neue-Deutsche-Welle-Kreisen bekannten Sängerin Gwen Dolyn schnell als Support vor Zehntausende auf die ganz großen Bühnen. So ist es Dolyn auch am Samstag in der restlos ausverkauften Halle D des Werk 2, dem mit Abstand größten Konzert der Clubtour, eine kleine ironische Frotzelei in Richtung ihres (nicht nur) musikalischen Partners wert, dass dies für ihn trotzdem eher ein kuscheliger Rahmen sein dürfte. Doch als Tränen sind sich beide ihrer Privilegien durchaus bewusst und dabei so ausgelassen wie demütig erfreut über die ihnen entgegen lärmende frenetische Begeisterung. Und die speist sich seit Veröffentlichung der kongenialen Platte "Haare eines Hundes" längst nicht mehr nur aus Fahrwasser-Schaum, in Leipzig kann man schnell spüren, dass es jedes Einzellob für die Band an sich verdient, autonom Bestand zu haben. Vor allem merkt man, dass das Fan-Identifikations- und Faszinationspotenzial für die besondere Frau an Mikro und Rampe höchst selbst sehr groß ist. Gwen Dolyn hat sich "instantly" in zahlreiche neue Herzen gesungen und selbst reichlich Rock in den Adern.

Die gute Laune ist keine Pose

Trotz sichtlicher Aufregung schmeißt sie sich mit viel überdrehter guter Laune in ihre Performance, die doch an keinem Moment nach Pose wirkt, sondern das natürliche Amalgam zwischen Musik, Bühne und Publikum bildet. Natürlich taucht auch Israel allein verbal noch einmal mehr auf, als man den Gitarren-Zappler von der großen Kraftklub-Bühne kennt, als Duo - live verstärkt mit energischer Bassistin und spielwütigem Schlagzeuger - gibt man sich mal witzig albernd, mal politisch Haltung zeigend und einfordernd die Stichwort-Klinke in die Hand. Vor allem merkt man bei den hochmelodiösen und lyrisch-intensiven Liedern im Indie-Pop-modernisiertem New-Wave und Post-Punk-Gewand die Kraft der gemeinsamen Komposition.

Waffe als Verletzlichkeit