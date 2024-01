Kulturförderer Dominik Wirth: "Viele Künstler sind ausgeschlossen"

Der 66-Jährige ist ein Allroundtalent. Für Rollen in Filmen wie "Stammheim", "Rommel", "Das Leben der Anderen" oder "Tatort" wurde er mit den bedeutendsten nationalen Schauspielpreisen ausgezeichnet, doch für ihn selbst hat die Musik Vorrang. Mit seiner Band, den Rhythmus Boys, und Gasttrompeter Till Brönner hat er jetzt das Album "Es leuchten die Sterne" eingespielt. Es soll auf einer umfangreichen Tournee vorgestellt werden. Im Gespräch erzählt er, was ihn an alter Tanzmusik fasziniert, wie er über künstliche Intelligenz in der Filmproduktion denkt und weshalb er nicht mehr in Deutschland leben mag.