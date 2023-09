Langsam ganz schnell

Laura Pfeiffer über Aktionismus beim Kartenzahlen

Wenn es irgendwo "Hier nur Bargeldzahlung möglich" heißt, dann habe ich meistens ein großes Problem: Bargeld habe ich selten dabei, tendenziell sogar fast nie. Was sich in den letzten Jahren für mich halt so entwickelt hat, denn Kartenzahlung ist einfach unfassbar bequem, weil sie in den meisten Fällen eben wunderbar unkompliziert...