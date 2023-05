Liedermacher Mayberg verzaubert Publikum im Leipziger Täubchenthal

Es ist ein breites Grinsen in Maybergs Gesicht, als er am Freitagabend seine Leipziger Fans im ausverkauften Täubchenthal begrüßt. Nahezu schüchtern streicht er sich durch sein Haar und lächelt verlegen drein, als er erklärt, warum dieser Abend so besonders für ihn ist: "Es ist die größte eigene Leipzig-Show, die wir je gespielt haben!"

Für ihn ist es ein Heimspiel: "Leipzig ist der Ort, auf den ich mich auf der Tour am allermeisten gefreut habe!" Luis Raue, der unter dem Künstlernamen Mayberg bekannt wurde, lebt seit einigen Jahren in der Stadt und fühlt sich hier "unfassbar wohl". Nachdem er krankheitsbedingt Konzerte in Hannover und Bremen absagen musste, ist er jetzt wieder... Für ihn ist es ein Heimspiel: "Leipzig ist der Ort, auf den ich mich auf der Tour am allermeisten gefreut habe!" Luis Raue, der unter dem Künstlernamen Mayberg bekannt wurde, lebt seit einigen Jahren in der Stadt und fühlt sich hier "unfassbar wohl". Nachdem er krankheitsbedingt Konzerte in Hannover und Bremen absagen musste, ist er jetzt wieder...