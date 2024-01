Los Alegres: Fünf Musiker aus dem Theater Freiberg starten mit spritzigem Kammer-Jazz bei Spotify durch

Mit Freude bei der Sache: Posaunist Alexis Gonzalez, Pianist José Luiz Gutierrez, Schlagzeuger Michael Winkler, Saxofonistin Anja Bachmann und Cellistin Anna Pyrozhkova (stehend, von links) sind Los Alegres. Am Klavier Sergey Tsoy, der für das Quintett die siebensätzige Suite "A Trip Down Memory Lane" komponiert hat. Der ehemalige zweite Vize-Konzertmeister der Mittelsächsischen Philharmonie unterrichtet seit November 2023 Violine am Nationalen Musikkonservatorium der König-Hussein-Stiftung im jordanischen Amman. Bild: Emanuel Uch