Megatrip: Eremit mit "Wearer Of Numerous Forms"

Dooom

Eremit aus Osnabrück sind verrückt: Nach den beiden Doppelalben "Carrieer Of Weight" (2018) und "Bearer Of Many Names" (2021) beenden sie ihre hart philosophische Fantasy-Trilogie um das wandernde Wasserwesen Umno mit dem auf über zwei Stunden gedehnten und auf vier LPs gepressten "Wearer Of Numerous Forms" (Fucking Kill Records). Muss man...