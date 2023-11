Mehr als buntes Laub und nasses Wetter: Wie man das Beste aus dem Herbst macht

Für viele ist er nicht mehr als ein unangenehm-nasskaltes Zwischenstadium, das zwei saisonale Sehnsuchtsorte des Jahres voneinander trennt. Doch wie schon ein alter Schlager verheißt, hat auch der Herbst seine schönen Tage. Ein Plädoyer für eine unterschätzte Jahreszeit.

Farbenfrohe Abwechslung oder graue Trostlosigkeit? Der Herbst bemalt nicht nur die Blätter, sondern zeichnet auch uns ganz bestimmte Bilder in den Kopf. Hören wir das Wort, denken wir sofort an: Schwungvolle Tritte in Pfützen. Pitschnasse Schuhe, die einen Hauseingang betreten. Rutschige Böden. Nasser Dreck, der sich kunstvoll gesprenkelt um...