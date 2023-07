Karsten Kriesel über den AfD-Erfolg in Sonneberg.

Nur ein Wort twitterte Autor Micky Beisenherz vergangenen Sonntag: "Brandmauerfall". Etwas ausführlicher erhoben die Shanty-Schlager-Rocker Santiano vor 6000 Fans am selben Abend die symbolischen Mittelfinger und mahnten, tief in sich selbst zu schauen und zu beobachten, was wir ab jetzt anders als unsere Großeltern damals tun werden.

Laut aktuellen Umfragen dürften etwa 82 Prozent der Deutschen halbwegs beunruhigt sein, dass im thüringischen Sonneberg ein Landrat aus einer Partei gewählt wurde, die nur mit naivem Euphemismus noch als "rechtspopulistisch" umschrieben werden kann. Über die Gründe wurde und wird hitzig debattiert, zumal viele Wählerinteressen im AfD-Programm gar nicht oder eher konträr abgebildet sind. Sprich: Mancher dürfte unbedacht gegen sich selbst gekreuzt haben. Auch bundesweit hat in den letzten Jahren nichts geholfen: "Sorgen und Ängste" ernst nehmen, talkshowreich zur Rede stellen und so demaskieren, totschweigen oder, zuletzt und besonders fatal: kopieren und als "konservativ" vermarkten.

In Kunst und Kultur rumort es derweil immer lauter. Kein Wunder, die Partei von Höcke, Weidel und Co. steht für das Gegenteil freier, kritischer Entfaltung - auch, wenn der Einfluss aus Sonneberg dabei zunächst gering ausfallen wird. Doch wenn selbst von Schlagerbühnen Brandreden gehalten werden, wenn selbst von Klima-Grantler Dieter Nuhr kein auch nur halbes positives Wort über die AfD zu hören sein wird und wenn auch bei Rammstein abseits widerlicher sexueller Verfehlungen stets klar war, wo das politische Herz schlägt, stelle ich mir manchmal AfD-Wähler als rein kulturell relativ einsame Menschen vor. Oder Meister im Verdrängen, denn nicht einmal sorgenfreies Einschalten von Radio oder Fernsehen ist in den Statuten der Partei vorgesehen: alles muss auf "patriotischer" Linie sein.

Ist dagegen, wenn ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sein Kreuz an bedenklich rechter Stelle für eine gute Option hält und dies kulturell nicht abgebildet wird, alles gleichgeschalteter Mainstream, eine "von oben" gechemtrailte Agenda? Ich finde diese Vorstellung genauso absurd wie ein Debattenumfeld, in dem die Kombination der Worte "gut" und "Mensch" ein Schimpfwort bilden. Aber so, wie die Gründe, sein Kreuz an dieser oder jener Stelle zu machen vielfältig auf der individuellen Straße liegen, lebt Kunst von Schlager bis Rock, von Theater bis Kabarett von Vielfalt und Freiheit. Da ist Applaus für Einengung eher nicht vorgesehen. (kries)