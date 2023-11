Mit Auftritten in Seiffen und Zwickau: Wie Tenor Björn Caspietra Weihnachten das Unpolitische nimmt

Der Berliner startet seine Adventstour dieses Jahr im sächsischen Weihnachtsland. Unabhängig vom Festlichen in seiner Musik mutet er dem Publikum auch immer wieder zu, die Komfortzone zu verlassen.

Nein, er ist nicht mehr derselbe. So zumindest sagt es der Berliner Tenor Björn Casapietra selbst von sich. So dürften Zuhörer in Zwickau den 53-Jährigen, der am 29. Dezember seine Weihnachtstournee in Seiffen beginnt, am darauffolgenden Sonntag, dem 1. Advent in Zwickau ganz neu erleben. Und besser: Sein Debüt in der Schumannstadt hat der...