Nach Absage von queerem Stück "Lecken": Warum das Jugendtheaterfestival "Wildwechsel" in Zwickau dennoch sehenswert ist

Das Stück "So glücklich, dass Du Angst bekommst" hatte 2021 in Chemnitz Premiere, nun wird das Werk des Figurentheaters auch beim Festival "Wildwechsel" in Zwickau gezeigt. Im Bild Darstellerin Thúy Nga Ðinh und Puppenspielerin Keumbyul Lim. Bild: Dieter Wuschanski