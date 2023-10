Nagelbrett: Woe mit "Legacies Of Frailty"

Black Metal

Black Metal ist längst so ausgelotet und in alle Ecken durchforscht, dass es bei neuen Alben vor allem um die gute Balance der Komponenten ankommt. Und da macht das New Yorker Projekt Woe einen starken Job: Das neue Album "Legacies Of Frailty" (Vendetta Records) verbindet brutale Präzision und harsche Raserei mit flammender Vehemenz und dem...