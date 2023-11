Neustart bei "7 vs. Wild": Das ist neu bei Staffel 3 der Survival-Serie

Exklusivrechte für Amazon Freevee, neue Team-Edition mit improvisierterUmbesetzung und Kanadas Gefahren: Die neue Internet-Dokuserie vom Überleben in der Wildnis hat schon jetzt einiges zu bieten. Und gleich in Folge 1 geht es ziemlich zur Sache.

Internet-Show. Die Survival-Serie "7 vs. Wild" geht an der Küste der kanadischen Inseln in eine nächste Runde. Das Konzept der Show ist einfach: Kandidatinnen und Kandidatin müssen mit wenigen ausgewählten Gegenständen über mehrere Tage allein die Zeit in der Natur überstehen und sich den Gefahren in der Wildnis stellen. Schon lange vor der Ausstrahlung der Folgen gab es heftige Diskussionen um die Fortsetzung des Erfolgsformates.

Die dritte Auflage geht mit reichlich Veränderungen an den Start

Nicht nur mit einigen Regeländerungen, sondern auch einem neuen Streaming-Anbieter und verändertem Veröffentlichungszeitplan liefen vergangene Woche die ersten Episoden von "7 vs. Wild" an. Während die beiden vorausgegangenen Staffeln in Schweden und Panama reine Youtube-Formate waren, läuft die dritte Staffel seit dem 31. Oktober immer dienstags und freitags exklusiv auf dem kostenlosen, werbefinanzierten Amazon-Streamingdienst Freevee. Dazu erscheinen parallel jeden Dienstag "Behind the Scenes"-Folgen auf Youtube, in denen das Projekt mit Hintergrundinformationen und Vorbereitungen von Anfang an begleitet wird. Erst ab 29. November erscheinen die Hauptfolgen dann auch jeden Mittwoch und Samstag auf Youtube.

Ursprünglich sollte es keine dritte Staffel geben, wie Fritz Meinecke, als Begründer und Gesicht des Formats selbst seit Staffel 1 immer als Kandidat mit dabei, bereits während der Ausstrahlung der Panama-Ausgabe mehrmals durchblicken ließ. Die finanziellen und moralischen Risiken wären für die Produktion allein nicht mehr zu tragen gewesen. Deshalb stieg Amazon-Freevee als Partner ein und sicherte sich die Erstausstrahlungsrechte. So wurde die bislang größte "7 vs. Wild"-Produktion überhaupt erst möglich.

Viel Unmut über Freevee und den Exklusivvertrag

Die Entscheidung "7 vs. Wild - Staffel 3" vorab exklusiv auf dem Amazon-Dienst Freevee laufen zu lassen war im Netz unter den Fans höchst umstritten: Während die einen dankbar waren, dass es durch die Partnerschaft mit dem Streaming-Dienst überhaupt eine weitere Staffel gibt, fühlten sich treue Youtube-Fans hintergangen. Die Ungewissheit, ob beziehungsweise inwieweit Reaction-Streams aus technischen und lizenzrechtlichen Aspekten bis Ende November mit Freevee realistisch sind, machte auch einige Streamer wütend. In den vergangen Jahren hatten diese auf verschiedenen Plattformen live auf die Folgen reagiert.

Doch bereits nach Veröffentlichung der ersten Folgen zeigen sich einige Kritiker im Netz versöhnlich: Die bisher erschienenen Episoden überzeugten durch solide Bild- und Tonqualität, gut gesetzte Schnitte und eine neue, beeindruckende Hochwertigkeit. Auch die Angst vieler Fans vor unerträglichen Werbeblöcken auf Freevee scheint sich nicht zu bewahrheiten.

Zweisam statt Einsam / Zwei gewinnt: Das Neue "7 vs. Wild"

Neben einem neuen Drehort in der kanadischen Wildnis nehmen es die Teilnehmenden des Projekts erstmals in der Geschichte von "7 vs. Wild" nicht mehr mutterseelenallein mit der Natur auf. Bereits nach Ende der letzten Ausgabe stellte Meinecke fest, dass die Isolation in den vergangen Jahren stets der Punkt war, der die meisten Kandidaten und Kandidatinnen scheitern ließ. Als Reaktion darauf riefen die Verantwortlichen die Teams-Edition ins Leben. So werden in diesem Jahr sieben Zweierteams, bestehend aus guten Freunden, in der Wildnis ausgesetzt. Aber nicht nur die Teilnehmendenzahl wurde verdoppelt, auch die Anzahl der Tage ist nunmehr auf 14 erhöht.

Die täglichen Aufgaben, die die Kandidaten und Kandidatinnen in den letzten beiden Staffeln erfüllen mussten, um Punkte für den Sieg zu sammeln, fallen komplett weg, um so wertvolle Kräfte für die Tage zu sparen. Das einzige Ziel ist also vermeintlich simpel: so lange wie möglich in der kanadischen Wildnis gemeinsam durchzuhalten. Denn beschließt nur ein Team-Mitglied das Projekt abzubrechen, ist das Abenteuer für beide vorbei. Der Ansatz der Teambildung schürt automatisch höhere Erwartungen: Die Teilnehmenden mögen zwar abseits der Kameras gut miteinander auskommen, doch Extremsituationen provozieren früher oder später extremes Verhalten, und auch der Druck, abliefern zu müssen, steigt noch einmal.

Ein mehr oder weniger unfreiwillig zusammengewürfeltes Team

Dadurch, dass in der Kanada-Staffel von "7 vs. Wild" erstmals Duos an den Start gehen, kann man auf einen gesteigerten Unterhaltungswert hoffen. Eigentlich waren auch der Musiker Joey Kelly mit dem Tierfotografen Andreas Kiesling als Team eingeplant. Wie kurz vor Beginn des Drehs über Instagram und Youtube bekannt wurde, musste Kiesling die Show jedoch noch vor Drehstart, aufgrund von "Grenzüberschreitungen" gegenüber Kandidatin und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen ("Affe auf Bike") verlassen. Glücklicherweise wartete Jan "Schlappen" Lange bereits als Ersatz auf der Wechselbank und sprang spontan als Partner Joey Kellys ein.

Was für die Konkurrenz als großer Vorteil daherkommt, könnte sich aber für das neugegründete Duo als Nachteil herausstellen. Starten die anderen Teilnehmenden mit einer vertrauten Person an ihrer Seite ins Abenteuer, so treffen mit Kelly und Lange quasi zwei Fremde aufeinander, die einander so gut wie gar nicht kennen. In der Auftaktfolge zeigten sich im Gegensatz zu anderen Teams beide Teilnehmer größtenteils einzeln vor der Kamera. Dabei spricht Joey Kelly offen über seine Bedenken zu der kurzfristigen Entscheidung: "Ich bin gespannt mit Jan, wenn ich ehrlich bin. Ein gutes Gefühl heißt gar nichts, weil das Problem ist: Wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieser Trip ein absoluter Albtraum." Wie sich das mehr oder weniger unfreiwillig zusammengewürfelte Team im Verlauf der Survival-Challenge schlägt, bleibt abzuwarten.

Die weiteren Teams sind: Fritz Meinecke und Survival Mattin, Maximilian Stemmler alias "Trymacs" und Wieland "Rumathra" Welte, Kevin "Papaplatte" Teller und Dominik "Reeze" Reezmann, Jens "Knossi" Knossalla und Sascha Huber sowie die "Naturensöhne" Andreas Schulze und Gerrit Rösel. Bis auf Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike", die mit der Wildcard-Gewinnerin Hannah Assil gemeinsam in Kanada antritt, hatten sich alle anderen Kandidaten gemeinsam für das Projekt beworben.

Achtung, Spoiler: Wie auch schon in den vorausgegangen Staffeln, drehte sich in der ersten Folge alles um die Aussetzung der einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen und einen ersten Überblick über die Umgebung des eigenen Spots. Nach anfänglicher Euphorie bekommen mehrere Teams direkt die Gefahren der kanadischen Wildnis aufgezeigt: Fritz Meinecke und Survival Mattin finden sich inmitten frischer Spuren eines Wolfsrudels wieder, bei Knossi und Sascha Huber sorgen vermeintlich schmackhafte Beeren keine 30 Minuten später für erste Vergiftungserscheinungen. Wenig später machen sie Bekanntschaft mit einem Wolf, der am Ufer entlangläuft. Der Spannungsbogen ist also schon an Tag eins enorm.