Oboist Albrecht Mayer widmet Musikerfamilie Bach ein neues Album - ein schönes Lied vom Tod inklusive

Auf "Bach Generations" finden sich Allzeithits neben Ausgegrabenem - und ein heiter-gelassenes Stück eines Fremden zu einem ewigen Thema

Nicht jeder der knapp 1000 Zuhörer, die am Samstagabend auf dem Freiberger Obermarkt beim "Bach in Jazz"-Konzert das Arrangement der Arie "Bist du bei mir" hörten, dürfte dieses Stück auf dem Radar gehabt haben. Zu versteckt liegt es, in den Tiefen des Notenbüchleins für Anna Magdalena Bach, in das der treu sorgende Gatte regelmäßig nach...