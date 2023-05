Off-Europa-Festival für zeitgenössische darstellende Kunst startet in Chemnitz, Leipzig und Dresden: Auf der Suche nach der Heimat

Ab Sonntag werden in 14 neuen Bühneninszenierungen identitätsstiftende Orte unter die Lupe genommen

Bühne. Vom 14. bis 21. Mai findet das diesjährige Off-Europa-Festival für zeitgenössische darstellende Kunst statt. In den drei größten sächsischen Städten und an insgesamt 14 Spielorten wird ein umfängliches Programm freier Produktionen aus Theater, Tanz, Performance und Film geboten. Neben Leipzig und Dresden ist auch Chemnitz wieder mit im Boot.

Mit "Heimat Landschaften" ist dieser Off-Europa-Durchlauf überschrieben. Womit nach den schon "traditionell" zu nennenden Länderschwerpunkten, die das Festival in den vergangenen Jahren prägten, nun eine rein thematische Klammer gesetzt wird. Was nach einer Zäsur klingen mag. Oder zumindest nach einer Klausur, nach einer inhaltlichen Selbstbefragung des Festivals.

Einerseits. Andererseits ist mit Blick auf die Themensetzung "Heimat Landschaften" festzuhalten, dass Off Europa schon immer auch eine Form künstlerischer Heimat-Erkundungen betrieb. Denn natürlich erzählt Kunst aus Slowenien, Polen, Finnland, Israel - um nur einige der vergangenen Länderschwerpunkte zu nennen - immer auch etwas über die Länder, die Heimaten, in denen diese Kunst entstand. Es ist, anders gesagt, seit jeher eben Tradition dieses Festivals, (europäische) Heimaten in den Fokus zu rücken. Die damit verbundenen Identitäten und Identitätsbegriffe und die künstlerischen Mittel, wie sie zum Ausdruck gebracht werden, zu betrachten.

Perspektiven weiten, Wahrnehmungen schärfen, zu feste Standpunkte in Bewegung zu bringen, gehört dabei zur DNA dieses Festivals. Das gilt auch für dieses Jahr. Und das umso mehr für all jene Arbeiten, die hier in Deutschland, in, wenn man so will, deutschen Landschaften, urbanen wie ländlichen, entstanden sind. In Chemnitz werden vier Theaterproduktionen zu sehen sein.

"Ausreise" heißt da schlicht eine Inszenierung des Ensembles P & S. Darin lassen die Performer Tom Wolter und Niklas Stelbrink Bilder ostdeutscher Prägung auferstehen. Plattenbauten aus Pappe, ein aufziehbarer Trabi, alte Dias und Fotos - es sind die Dinge, die Geschichten erzählen, die Objekte, die Erinnerungen provozieren. Doch was ersteht dabei? Identität oder nur die Illusion einer solchen? Verwurzelung? Nostalgie? Aversion? Bitterkeit? Eine Mischung aus all dem?

Wo "Ausreise" mit den Artefakten des Erinnerns spielt, bietet "Der Morgen kann warten" ein Stück Schattentheater über einen Menschen, der aus dem Schatten seines Daseins treten will: Ist die letzte Heimat das Pflegeheim, wird Heimatflucht zur letzten Utopie. Und zur letzten Reise wohl auch. Herr Petermann heißt der Held dieser Inszenierung von Susi Claus und Peter Müller vom Theater Handgemenge. Zu sehen ist eine Reise ins Reich der Schatten mit den Mitteln des Schattentheaters. Eine poetische, traumwandlerische, von stillem Humor getragene Suche nach einem lebenswerten Platz am Ende des Lebens. Einen Platz finden: "So wie Europa verloren ist, ist meine Heimat verloren, sind wir alle verloren und haben nichts aus den Geschichten gelernt, die uns erzählt wurden." So postuliert es Çaglar Yigitogulları. Vor den politischen Zuständen in seiner Heimat emigrierte der türkische Künstler nach Deutschland. Sein Solostück "Heimatlost" erzählt von Heimat als peinigendem Phantomschmerz, von der Treibsandexistenz eines Entwurzelten. Ein Stück impulsiv-intensiver Szenen, irgendwo zwischen surrealem Traumtanz und assoziativen Gedankenfluss.

Wo "Heimatlost" fraglos einen Höhepunkt des Festivalprogramms markiert, steht bei "Stand Up (For Your Rights)" die spannende Frage im Raum, was einen überhaupt hier erwartet. Die Aktivistin und Künstlerin Jana Shostak wurde in Belarus geboren. Auch sie floh vor den politischen Zuständen in ihrer Heimat. Mit "Stand up…" bedient sie sich des Formats der Stand-up-Comedy und formt so - "aus dem Stand heraus" - eine Performance, in der Spontanität, Satire und Dokumentartheater zu einem Stück politischer Kunst verschmelzen.

Dass "Heimat" stets auch das Gefühl ist, das sie in einem Menschen auslöst, dürfte ein Verknüpfungspunkt dieser sehr unterschiedlichen Produktionen sein. Womit dieses Off-Europa-Festival zu einer Reise durch Gedanken- und Gefühlslandschaften einlädt, die ambivalenter und abwechslungsreicher kaum sein könnten.

