Ohne Bach zum Bachfest: Starpianist Lang Lang heimst bei Auftritt in Leipzig rauschenden Beifall ein

Im Nachhinein bin ich Cécile Ousset zu Dank verpflichtet. Es ist fast auf den Tag genau 40 Jahre und elf Monate her, da erlebte ich die französische Pianistin bei meinem ersten mir en Détail erinnerlichen Sinfoniekonzert. Es war in London, 17. Juli 1982. Die 88. Auflage der Londoner "Proms" in der Royal Albert Hall lief gerade den zweiten Tag....