Pfarrerin Nina-Maria Mixtacki: Wir sollten uns mehr Nichtstun gönnen

Im Urlaub stellt Pfarrerin Nina-Maria Mixtacki fest, dass sie nicht besonders gut entspannen kann. Und dass uns mehr Nichtstun eigentlich ganz guttun würde.

Eigentlich müsste ich produktiv sein. Eigentlich will ich schreiben, an der Kolumne, an meinem Buch, könnte über so viele Dinge nachdenken, theologische Fragen erörtern. Eigentlich.