Poetin der Leinwand: Warum die Spanierin Núria Quevedo den Karl-Schmidt-Rottluff-Preis erhält

Die seit 1952 in Deutschland lebende Malerin und Grafikerin ist seit Jahrzehnten in der Kunstszene von DDR und vereinigtem Deutschland präsent. Passend zur Preisverleihung am Samstag zeigen die Kunstsammlungen Chemnitz eines ihrer wichtigsten Gemälde.

Vier Frauen, fünf Männer, ein Kind, das die Heimat seiner Eltern, Spanien, wohl noch nie gesehen hat. Zu Hause haben diese Menschen einen Namen, aber hier, in Dresden, wo es in der DDR eine relativ große Gruppe spanischer Exilanten gab, steht ihnen ihr Schicksal namenlos ins Gesicht geschrieben. Núria Quevedo ist eine Dichterin der Leinwand.