"Polizeiruf"-Kolumne: Da brummt der Schädel

Eine Betrachtung zum "Polizeiruf" von Maurice Querner.

Die Liedermacherin Malvina Raynolds machte sich 1962 in ihrem Song "Little Boxes" über die Konformität der US-amerikanischen Mittelschicht lustig. Der Song ist am Ende des jüngsten Polizeirufs 110 zu hören und er gibt ihm auch den Titel. Zuvor haben Autor Stefan Weigl und Regisseur Dror Zahavi ziemlich gnadenlos "Bubbles" seziert, die gefangen...