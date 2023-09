Popduo startet "Antenne Ätna" auf MDR Kultur und SR2 Kultur-Radio: Eine musikalische Reise über Grenzen und Genres

Inéz Schaefer und Demian Kappenstein sprechen ab heute in eigner Radioshow über Musik, Musikerinnen und Musiker

Das Dresdner Elektro-Pop-Duo Ätna geht ab sofort bei den Kulturwellen von MDR und SR auf Sendung: In "Antenne Ätna" reden Inéz Schaefer und Demian Kappenstein über Musik und Grenzen, die man in der Musik erleben und überschreiten kann. Wie der MDR weiter mitteilte, gehe es in der Radioshow um einen speziellen Blick auf Musik und die Arbeit...