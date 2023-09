Premiere im Ostflügel des Chemnitzer Spinnbaus: Tod eines armen Kohlenmädchens

Dirk Glodde glänzt in einer von Herbert Olschok sehr gelungenen Inszenierung des Stücks "Die Affäre Rue de Lourcine".

Bei einem Filmriss ist man in der Regel so stark alkoholisiert, dass das Gedächtnis es nicht mehr schafft, hinterher zu kommen, um Protokoll zu führen. Denn Alkohol blockiert nahezu sämtliche Neurotransmitter im Hirn, die wiederum dafür zuständig sind, die Verbindung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis aufzubauen. Beeinträchtigt ist also...