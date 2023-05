Premiere im Ostflügel: Drei Frauen auf Hochtouren

Selbst die Möbel in der eigenen Küche, ihrem Herrschaftsgebiet, sind den "Präsidentinnen" in Werner Schwabs gleichnamiger Farce viel zu groß. In der Inszenierung von Christian Schmidt, die am Freitag im Ostflügel des Chemnitzer Schauspielhauses im Spinnbau Premiere feierte, residieren zwei ältere aber noch nicht alte Damen auf viel zu großen...