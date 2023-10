Sachsen erfolgreichstes Neu-Klassik-Werk: Sven Helbig feiert zehn Jahre "Pocket Symphonies"

In Dresden feierte das Stück zum Geburtstag eine intim berührende Kammer-Aufführung in der Schauburg.

Ein neues Klassikstück auf die Bühne zu bekommen, ist eher kein Problem: "Uraufführung" schreiben sich alle Häuser und Klangkörper gern als Innovationsausweis in die Programmhefte. Die deutlich höhere Hürde ist die zweite oder gar dritte Aufführung, in der ein Werk ja eigentlich geboren wird: in den Herzen der Hörer!