Sänger Howard Carpendale im Interview: " Mir ist wichtig, die Stimmungen aufzunehmen, die es zurzeit im Publikum gibt."

Der Titel seines jüngsten, im September erschienenen Albums, "Let's Do It Again", ist auch für 2024 wieder sein Programm: Sänger Howard Carpendale geht ab Mai auf Deutschlandtournee und startet diese mit zwei Konzerten in Sachsen. Im Interview spricht er über KI und Generationenfragen im Musikgeschäft, über professionelle und private Perfektion, über Black Sabbath und warum ihm der Schlagerbegriff zuwider ist.

Freie Presse: Herr Carpendale, Sie waren immer ein Sportfreak, früher unter anderem Rugbyspieler. Gab es je eine Brücke vom Sport zu ihrer Musik?