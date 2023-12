Sandra Hüller: Golden Globe für Leipzigerin?

Von Leipzig nach Hollywood: Die Schauspielerin Sandra Hüller (45) kann auf einen begehrten Golden Globe hoffen. Wer ist die deutsche Hoffnung auf den US-Filmpreis?

Schon in der Schulzeit entdeckte Hüller ihre Leidenschaft für die Schauspielerei - bei Theaterkursen und Workshops. Die gebürtige Suhlerin studierte anschließend von 1996 bis 2000 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, stand danach etwa in Leipzig oder München auf der Bühne.