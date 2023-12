Satirische Ausstellung zum Fest in Greiz: Der Weihnachtsmann ist auch nur ein Mensch

Zum dritten Mal in Folge setzt das ostdeutsche Kompetenzzentrum für Cartoon und Karikatur in diesem Jahr einen festlich-satirischen Akzent und macht sich so zugleich noch ein Stück mehr zu einem attraktiven Ausflugsziel für die Feiertage.

Es ist nur ein kleiner Raum in der nordwestlichen Ecke der 1. Etage des Greizer Sommerpalais. Aber die Kabinettausstellung "Satirische Weihnacht mit Nel", die das in dem schmucken Residenzbau derer von Reuß ansässige Satiricum dort eingerichtet hat, verlässt man mit der je nach Einstellung ernüchternden oder beruhigenden Erkenntnis: Der Weihnachtsmann und der Nikolaus sind auch nur Menschen. Er kämpft bei seinem verantwortungsvollen Job mit denselben Problemen wie wir alle.

Anderen wiederum ist es mit der festlichen Zwischenmenschlichkeit auch zu viel. Zumal dann, wenn er Gastgeber wider Willen sein soll: Der offenkundig überraschende Verwandtenbesuch (mit zwei großen Koffern) zu den Feiertagen wird vom voll im Festvorbereitungsstress steckenden Ehepaar mit dem Satz quittiert: "Aber ... wir hätten doch so schön kostenlos telefonieren können ..." Ganz ohne Worte kommt das Blatt "Vernetzte Weihnachten" aus: Die ganze vierköpfige Familie nebst Weihnachtsmann steht, jeder in sein Smartphone guckend, um den dekorierten Weihnachtsbaum. Allerdings hat sich noch nicht mal jemand die Mühe gemacht, die Tanne vorm Schmücken von ihrem Transportnetz zu befreien. Was soll‘s auch? Schaut eh keiner hin.

Womit man mitten im Thema wäre: Weihnachten findet generell nicht im luftleeren Raum statt. Klimawandel, Fachkräftemangel, Energiekrise , Autonomes Fahren, Angst vor Terrorismus - all das findet in den ausgestellten Zeichnungen seinen Niederschlag. Schlittenfahren - ohne Schnee und ohne Rentiere ein Problem. Ein geschenkebepackter Schlitten, der die Kirche zu zermalmen droht. Ein Weihnachtsmann, der auf Hexenbesen umgesattelt hat - wegen der Parkplatznot.

Nel, gebürtiger Rumäne, von Kindesbeinen an begeisterter Zeichner, vor 50 Jahren als Student an die Burg Giebichenstein in Halle gekommen und seitdem in Deutschland zu Hause, braucht nicht viele Striche, um eine Stimmung, eine Haltung aufs Papier zu bannen. Ja, selbst die aktuelle Gemütslage seiner Figuren drückt er häufig mehr über die Körpersprache aus als über deren Gesichtsausdruck. Das ist ganz praktisch, denn bei Weihnachtsmann und Nikolaus mit ihren Rauschebärten wäre da sowieso nicht viel zu zeigen. Beide kämpfen etwa um die Vorherrschaft zu den Feiertagen und landen darob schließlich zum Beispiel gemeinsam beim Therapeuten auf der Couch. Und dann macht ihnen am Ende auch noch der Adventsmann Konkurrenz! Kein Wunder, hält die bunte Kommerzwelt doch inzwischen für Jung und Alt, Frau, Mann und Kind Adventskalender bereit, deren Inhalt alles in allem das ausmacht, was man früher selbst für eine Weihnachtsbescherung für übertrieben gehalten hätte. "Und damit wird viel Müll produziert", ergänzt Nel.

Bei einem Aspekt der jüngsten Zeit allerdings hat Ulf Häder, Direktor der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz und Kurator der Ausstellung, den Rotstift gezückt - wohl ganz im Sinne des Publikums: "Corona spielt in der Ausstellung keine Rolle mehr. Die Pandemie hat die Feiertage in Mitleidenschaft gezogen. Da haben wir Zensur ausgeübt und das Thema komplett ausgespart. Aber Nel hat so viele gute Motive geliefert, dass das kein Problem ist", sagt der Museumschef.

Zeitlos und auf Dauer aktuell

Das wiederum liegt vielleicht auch daran, dass dem Wahl-Erfurter Nel die Ideen nach und nach immer mal wieder im Alltag des täglichen Karikaturenlieferanten für die Thüringische Landeszeitung gekommen sind und nicht etwa im produktiven Druck, einen ganzen Band zum Thema Weihnachten befüllen zu müssen, wie er erklärt. Auch wenn die gezeigte Sammlung für ein Buch sicher eine gute Grundlage wäre. Dazu sind seine Zeichnungen zu zeitlos geraten, und keine der dort behandelten Zeiterscheinungen dürften in absehbarer Frist reif werden, sie zu den Akten zu legen. Dem zeitlosen, nicht tagesaktuellen Cartoon will sich Nel denn auch vom neuen Jahr an verstärkt zuwenden und die Erfurter Tageszeitung künftig nur noch einmal in der Woche beliefern.

Um sich Weihnachten satirisch zu nähern, ist es übrigens kein Hindernis, das Fest zu mögen. Vielleicht eher im Gegenteil. "Es ist ein wunderbares Familienfest, bei dem man Gelegenheit hat zusammenzukommen, ein bisschen losgelöst von Trubel und Hektik der Vorweihnachtszeit", sagt Nel. So weit die Theorie. In der Praxis sieht Nel eine zunehmende Loslösung vom christlichen Aspekt des Festes: "Weihnachten ist ein Konsumfest. Das beginnt schon im Oktober." Bei Nel kommt noch eine besondere Sensibilität dergestalt hinzu, dass er, im rumänischen Siebenbürgen aufgewachsen, eine von der Ceauşescu-Diktatur geprägte Gesellschaft erlebt hat, in der von Staats wegen Weihnachten nicht gefeiert wurde - zumindest in den Städten war es verpönt. "Auf dem Lande gab es in den Dorfgemeinschaften die Möglichkeit, mit diesem Fest kirchliches Leben zu pflegen", erinnert er sich. "Die Stadt war strenger unter Beobachtung der Staatssicherheit. Die Atmosphäre im damaligen Rumänien war nicht zu vergleichen mit der in der DDR. Die Kirche war nicht erwünscht."

Ausdruck einer offenen Gesellschaft

Von der Gesellschaftskritik, wie sie seit Jahrzehnten eine der Säulen der Arbeit des Satiricums in Greiz bildet, ganz zu schweigen. Insofern weist die Ausstellung im Sommerpalais am Rande des Greizer Parks über ihr eigentliches Thema hinaus. Als Ausdruck einer nicht nur in Thüringen um ihr Fortbestehen ringenden offenen Gesellschaft. » nelcartoons.de

Die Ausstellung "Satirische Weihnacht mit Nel" ist noch bis einschließlich 7. Januar 2024 im Sommerpalais Greiz zu sehen. Parallel laufen noch die Ausstellungen "Barbara Henniger: Werke aus sechs Jahrzehnten" bis zum 10. März 2024 und "Dietmar Weber - Plastikaturen" bis 31. März 2024. Geöffnet ist am 23. sowie vom 26. bis 30. Dezember von 10 bis 16 Uhr, Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen. » sommerpalais-greiz.de