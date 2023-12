Sintflut, Goliath, Weihnachtsstern: Warum die Bibel doch Recht hat - manchmal zumindest

Das sogenannte Buch der Bücher ist die christliche Glaubensgrundlage. Es enthält aber auch einige historische Wahrheiten - und Echos der Vergangenheit. Eine Spurensuche.

"Was ist Wahrheit?" Die Frage von Pontius Pilatus an Jesus Christus betrifft ein zentrales Thema des "Neuen Testaments". Denn der Dialog zwischen römischem Statthalter und Wanderprediger kreist um die Wahrheit des Glaubens. Evangelist Johannes hat das Gespräch aufgeschrieben - 60 Jahre später. Er war nicht dabei, kann also gar nicht bezeugen,...