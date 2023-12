Stille Macht: Was Christen zu Weihnachten feiern

Bald ist Weihnachten. Und Christen erinnern damit an die Geburt Jesu Christi. Und an die andauernde Sehnsucht der Menschen nach einem starken Mann, die nicht erfüllt worden ist.

Im Anfang war das Wort. Kein Instagram-Reel, kein Video, kein QR-Code. Nur das Wort. So steht es in der Bibel, im Neuen Testament. So fängt es an, das Evangelium nach dem Jünger Johannes. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. So umschreibt der Apostel die Menschwerdung...