"Südstern" von Tim Staffel: Ein mitreißender epischer Strom

Tim Staffel beschreibt in seinem Roman "Südstern" auch eindrucksvoll gesellschaftliche Brüche und Unzulänglichkeiten.

Man kann die euphorischen Bewertungen im Klappentext des Romans "Südstern" von Tim Staffel verstehen. Die Pharmakologin Vanessa Paschke beliefert Kunden in Südstern, dem pulsierenden Teil in Berlin, mit Narkotika. Nebenbei hilft sie in einer Bar aus, wobei sich zu deren Besitzer eine eigenartige Beziehung entwickelt. Auf mysteriöse Weise...