"Tatort"-Folge "Borowski und der Wiedergänger" aus Kiel: Wer hat an der Uhr gedreht?

Eine Betrachtung zum "Tatort" von Torsten Kohlschein.

Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? - Für wenige Sekunden kommt einem beim neuen Kieler "Tatort" mit dem Titel "Borowski und der Wiedergänger" dieser Vers in den Kopf. 18 Minuten vor dem eigentlichen Schluss hebt auf einmal der "Tatort"-Abspann mit weißem Fadenkreuz auf blauem Grund an. Und das ohne, dass der verhandelte...