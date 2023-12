"Tatort"-Folge "Kontrollverlust" aus Frankfurt am Main: Döbeln im Westen!

Die "Tatort"-Kolumne von Torsten Kohlschein

Wo ein "euja" ertönt, ist der Sachse nicht weit! "Euja", der sächsische Ausruf der Bestätigung, klingt so niedlich, dass das Wort die Zuschreibung "Ausruf" gar nicht verdient. Doch so unschuldig ein "euja" klingt, so ernst kann es der, der es ausspricht, mit seinen Ansichten meinen. Das sehen wir im aktuellen "Tatort" mit dem Titel...