"Tatort"-Folge "Wunderkind" aus München: Einmal Knasti, immer Knasti?

Die "Tatort"-Kolumne von Maurice Querner

Es gibt Szenen, Aussagen, Meinungen oder Sätze in Filmen, die nachwirken. Einen solchen Satz gab es auch im Münchner Tatort-Krimi "Wunderkind" zu hören. "Menschen wie sie ändern sich nicht!", sagt Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zu Dieter Scholz (Carlo Ljubek), der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und verdächtigt wird, Knastgröße Roland Gumbert (Ralph Herforth) ermordet zu haben. Ist also ein Mensch nicht in der Lage, sich zu ändern? Natürlich ist er das. In der Regel braucht man ja nur auf das eigene Leben zu schauen und wird schnell erkennen, dass man nicht mehr der ist, der man vor Jahren oder auch Jahrzehnten war. Familie, Freunde, Bildung, Politik, Glaube, Reisen, Liebe, Schicksalsschläge, Krankheiten, Glücks- und Todesfälle, Job, Traumata, technischer Fortschritt, Kontostand - all das und noch mehr prägen und ändern uns. Egal, wer wir sind. Die eigentliche Frage muss also vielmehr lauten: Sind wir in der Lage, uns bewusst zu ändern? Immer mal wieder begegnen wir ja Menschen, die behaupten, ihr Leben komplett umgekrempelt zu haben. Doch was sagt das tatsächlich aus? Möglicherweise hat Mann oder Frau ja nur deshalb sich von Konventionen und dem "alten" Leben befreit, um bei sich anzukommen und der- oder diejenige zu sein, der man in Wahrheit ist. Die Wissenschaft sagt, dass es vor allem genetische Faktoren sind, die unsere Hirnregionen und damit unser Verhalten beeinflussen. Die Wissenschaft sagt aber auch, dass unser Hirn ständiger Veränderung unterliegt und sich dabei ständig neu strukturiert. Und da ist ja noch das religiöse und philosophische Konzept der Seele als immaterielles Prinzip, das unsere Identität und Individualität bestimmt …