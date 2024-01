"Tatort"-Folge "Zerrissen" aus Stuttgart: Blut ist dicker als Wasser - zumindest manchmal

Aus falsch verstandenem Familiensinn werden mindestens so viele und so schwere Verbrechen begangen wie aus falsch verstandener Vaterlandsliebe oder Gottesfurcht. Und ein Verbrechen ist es auch, wenn junge, ungefestigte und emotional abhängige Mitglieder einer Familie wie im neuesten Stuttgarter "Tatort" von dieser in einen Loyalitätskonflikt gezwungen werden, den sie mangels Reife noch gar nicht bewältigen können.

Blut ist dicker als Wasser, zumindest manchmal. Lieber, so Davids zeitweiliges Mindset, gehört er zu Kriminellen, als dass er zu niemandem gehört. Ja, er willigt anscheinend, wenn auch widerwillig, sogar ein, einen afrikanischen Drogendealer zu erschießen: Der war Zeuge des Überfalls und ist deswegen von den Tätern (David Cousins und seiner Schwester) entführt worden. David ist schließlich noch nicht strafmündig - er dürfe das, sichern sie ihm zu.

Nach einer Schrecksekunde des Publikums stellt sich das Ganze als Scheinerschießung heraus: Die Pistole ist nur mit Platzpatronen geladen. Zur Einschüchterung, Beim so kurzen wie furiosen Finale, das nochmal für Spannung sorgt, wird David angeschossen. Aber man schaltet mit der begründeten Hoffnung ab, dass er durchkommt und dann alles besser wird.

Buch und Regie punkten zudem mit ein paar kleinen Extras: Immer wieder driftet die Handlung sekundenweise in Wendungen ab, wie es weitergehen könnte. Ist am Ende auch die Scheinerschießung so gemeint? Ganz eindeutig ist das nicht. Immer wieder auch erscheint David sein ein Jahr zuvor ums Leben gekommener großer Bruder. Handlungsrelevante SMS ins laufende Bild einzublenden, ist vielleicht nicht mehr der allerletzte Schrei, aber ein eleganter Weg, den Zuschauer auf dem Laufenden zu halten. Darum bemüht man sich sichtlich. Was beim "Tatort" bekanntlich nicht selbstverständlich ist.