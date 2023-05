"Tatort"-Kolumne zu "Das geheime Leben unserer Kinder": Wenn Eltern ahnungslos sind

Oje, im aktuellen "Tatort" gab's aber ordentlich Futter für die, die über die Jugend meckern! Da wurde beinahe alles reingemixt, was uns derzeit an Schlagwörtern so um die Ohren fliegt - Influencer, Youtuber, Kryptowährungsgläubige, Veganer, Car-Sharing-Nutzer, Klimaverzweifelte und (die gibt's allerdings schon länger) Drogenkuriere. Mittendrin,...