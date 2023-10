"The Voice Of Germany": Annemarie Schmidt aus Waldenburg landet im Team Ronan Keating

Die Sängerin überzeugte mit ihrer "Afterglow"-Wiederholung trotz einiger Nervosität ihren favorisierten Juror.

Als Annemarie Schmidt am Donnerstagabend die Castingshow "The Voice of Germany" eröffnet, merkt man ihr als Laie die Aufregung kaum an. Zuvor hatte sie noch gesagt, dass sie großen Respekt vor dem Auftritt hat. Am Ende hat dieser sich gelohnt: Juror Ronan Keating sah großes Potenzial in der jungen Sängerin aus Waldenburg - die mittlerweile in...