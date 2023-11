"The War to End All Wars": Wie die Metalband Sabaton auf Festung Königstein filmisch an den Ersten Weltkrieg erinnert

Vor 105 Jahren, am 11. November 1918, wurde der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet, der das erste große Völkerschlachten des 20. Jahrhunderts beendete. Die so erfolgreiche wie bei dem Thema umstrittene schwedische Metalband Sabaton zeigt nun dazu einen Film in diversen europäischen Museen - unter anderem über dem Elbsandsteingebirge

Militärgeschichte. "Juppheidi, juppheida": Auf der Festung Königstein ist man an Liedgut gewöhnt, nur nicht an brachiales. Nun erklingt dort episch-pathetisches Geballer, wenn exklusiv in ganz Ostdeutschland Sabatons vertonte Erste-Weltkriegs-Erzählung gezeigt wird. Die schwedischen Power-Metaller haben einen eigenen animierten Langfilm produziert: "The War to End all Wars" erinnert zum 11. November an den 105. Jahrestag des Kriegsendes 1918. Dieser stellt ein für deutsche Gepflogenheiten außergewöhnliches Stück Erinnerungskultur dar. Auch unter den Festungsmitarbeitern wurde das Vorhaben kontrovers diskutiert. Genau genommen passt die Band mit ihrer Kriegsauseinandersetzung gut zu diesem militärhistorischen Ort. Denn wird sie heute auch als Ausflugsziel wahrgenommen, hatte die Festung militärische Funktion. Darauf weisen die Filmvorführungen im Geschossmagazin hin. "Bildet euch, erkundigt euch über die Geschichte und strömt in die Museen", so Sabatons Botschaft.

Mit Feldspaten, Dolch und Flammenwerfer

"Bamm, bamm, bäng, bäng": Zum Drumbeat schlagen aus Kanonenrohren gefeuerte Geschosse ein. Explosionen zerreißen den englischen Panzerkreuzer HMS Black Prince, der final mit 857 Mann an Bord in der Nordsee versinkt. In anderen Szenen kämpfen deutsche Sturmtruppen alle Gegner nieder. Ob mit Feldspaten, Dolch oder Flammenwerfer: Sie fackeln nicht lang. Ebenso zäh bezwingt ein Duo afroamerikanischer Hellfighters eine Übermacht. Kreischende Gitarren begleiten die Aufforderung, sich vorm "Engel der Dunkelheit" zu verbeugen, der "Soldatin ohne Tötungswille, mit dem philanthropischen Herzen". Nur der Schneehase entkommt der Lawinenkatastrophe in den Dolomiten, während der Rufer in der Eiswüste fleht: "Forever, I never / I won't return to / Blood mountain, I am the / Soldier of Heaven."

Heldenverehrung in der Diskussion

In drastischen Bildern, die zum Teil Heldenverehrung beinhalten, ist Sabatons vertonte Weltkriegserzählung gehalten. An Videospiel-Optik orientiert, liefert der Animationsstil opulente Einstellungen in der Totalen, die als Alben-Cover taugen. "The War to End All Wars" ist auch der Titel des Sabaton-Albums,, dessen Songs eingeflossen sind. Stets beschäftigt sich die Band mit Kriegsthemen, hier nun mit der Zeit zwischen 1914 und 1918. Ein loser narrativer Rahmen skizziert die Geschichte und leitet zu Ereignissen und Personen über, denen einzelne Songs gewidmet sind. Das ist reines Kriegsgeschehen, Politik oder Sozial- und Alltagsgeschichte kommen nicht vor.. Schlachten, Leben und Sterben an allen Fronten stehen im Fadenkreuz, kriegsentscheidende Logistikprobleme - die auch zur Militärhistorie gehören - nicht. Das ist fürs Metal-Genre nicht ungewöhnlich, hier würde man eher streiten, ob die Melodien nicht zu gefällig sind oder die Drums schneller sein könnten. Aber darf man diesen lang geratenen martialischen Video-Clip in einem Museum zeigen?

"Der Film polarisiert, das können wir aushalten."

"Wir haben das heftig diskutiert im Haus", erklärt Geschäftsführer André Thieme. Nicht jeder Mitarbeiter sei dafür gewesen, er habe sich persönlich aber dafür entschieden. Die Band hatte eine weltweite Ausschreibung ausgelobt, historische Orte konnten sich als Aufführungsstätten bewerben. In Deutschland sind es sechs, Königstein ist der einzige im Osten. "Diese geringe Zahl an Museen, die mitmachen, spricht ja auch für sich", so Thieme, der Königstein seit 2022 leitet. Deutschland kenne Militärhistorie nur als Antikriegsgeschichte, anders als andere Länder. Und das spiegelt sich bei Sabaton. "Gesellschaftliche Diskussion ist uns wichtig, darum zeigen wir den Film. Wir müssen offen sein, Mut haben, zur Auseinandersetzung anzuregen. Der Film polarisiert, das können wir aushalten."

Zieht "The War to End all Wars" neues Publikum ins Museum, hat Sabaton etwas erreicht. So schwierig zu entschlüsseln ist ihre hymnenartige Botschaft ohnehin nicht, wenn sie die Vorführungen um den Jahrestag des Kriegsendes und nicht des -anfangs ansiedeln. Der Titel drückt die damalige Hoffnung aus, ein allerletzter Krieg müsse noch ausgefochten werden, dann nie mehr. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.

Der Film "The War to End all Wars" läuft noch bis 22. November, täglich 11, 13 und 15 Uhr. Der Besuch ist im Eintrittspreis enthalten. www.festung-koenigstein.de