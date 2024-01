Tom Odell und sein "Black Friday": Leuchtende Herzen und dunkle Gedanken

Mit der emotionalen Titel-Single gelang dem Popsänger einer der höchsten Charteinstiege in Großbritannien - es folgten mehrere Millionen Views auf Tiktok und weltweiter Zuspruch. Nun ist endlich das neue Album. Kann es das Niveau halten?

Songwriter-Pop. "Ich will glücklich sein. Kannst du mir zeigen, wie das geht?" Im September letzten Jahres veröffentlichte Tom Odell die erste Single seines neuen Albums "Black Friday". Heute ist klar: Die Zeile des gleichnamigen Songs wird den Ton einer außergewöhnlich intimen Platte angeben. Der Brite singt von Selbstzweifeln und Selbstreflexion; davon, dass die Entscheidung für eine Person sich manchmal auch wie eine Entscheidung gegen sich selbst anfühlen kann; dass ein vor Liebe leuchtendes Herz nichts gegen die Dunkelheit der eigenen Gedanken tun kann ("It's all in my head, it's all in my mind / I see the darkness where you see the light."); dass die Hoffnung anderer einem die eigene Verzweiflung schmerzlich verdeutlichen kann. Er singt von Trennungen und Abschiedsgesprächen, von Unsicherheiten und Ängsten, von Beziehungen und wiederkehrenden Erinnerungen.

Das Album ist sensibel, sanft, authentisch, akustisch. Es ist nicht das erste Mal, dass Odell uns einen so offenen Einblick in seine Empfindungen gewährt:

Mit "Another Love" war ihm auf seinem Debütalbums "Long Way Down" vor über zehn Jahren der Durchbruch gelungen. Es folgten weitere Platten und Chartstürmer. Darunter auch der Song "Monster", in dem er unter anderem seine Panikattacken thematisiert. Damals gab er an, er wolle jenen helfen die im Stillen leiden, wie er es einst musste.

Als er sich 2022 schließlich von seinem Label trennte und als unabhängiger Artist beginnt, Tracks zu produzieren, spürt man diese Freiheit auch in seinen Liedern. So sagt er in einem Radio-Interview: "Ehrlich gesagt, gibt es eine Erleichterung in dieser Musik, weil ich genau das tun kann, was ich will. Ich wollte nicht so viele Hooks einbauen wie möglich, den Refrain nicht ganz vorne im Song haben, sondern einfach eine Umgebung schaffen, in der die Leute bei der Musik sitzen und atmen können." - und das scheint zu funktionieren: Mit über sechs Millionen Views auf TikTok hatte bereits der Teaser-Sound des kürzlich releasten Albumauftakts für Eindruck gesorgt. Mit orchestralen Klängen, poetischen Texten und schmetternden Gitarrentönen entscheidet er sich ganz bewusst gegen Autotune und Überproduktion. Er habe versucht, die Songs so 'unproduziert' wie möglich zu lassen, um damit das ehrlichste Bild von dem abzugeben, was er in dieser Zeit gefühlt habe, schreibt er dazu auf Instagram.

Und es sind eben jene rohen, schmerzhaft ehrlichen Töne, die aus diesem Album etwas Besonderes machen; die dafür sorgen, dass es sich wie ein schwerer Stein auf Brustkorb und Herz legt, einen sicher fühlen, aber auch erstarren lässt.

Es gibt verschiedene Gründe dafür, verschiedene Platten zu hören. Wollen wir unsere Stimmung aufhellen, laut mitschreien oder an Vergangenem festhalten? Wollen wir uns in einer schweren Phase leichter fühlen? Wollen wir die Stimme in unserem Kopf für einen Moment verstummen lassen? Gerade die Alben, die uns in Traurigkeit begleiten, sind uns ewig nahe. Wir nehmen sie überall mit hin; kochen mit ihnen, fahren mit ihnen, spazieren mit ihnen, weinen mit ihnen. Geht es uns besser, lassen wir sie gehen wie einen geliebten Menschen, können sie nie wieder hören, ohne an diese eine bestimmte Zeit in unserem Leben zu denken. "Black Friday" wird diese Position wohl für viele Fans und Nicht-Fans einnehmen können. UNd schon sind wir wieder bei Tom Odell!

Der Sänger kündigte für März 2024 seine "Black Friday" Tour an, die ihn auch auf deutsche Bühnen führt. So wird er in Städten wie Köln, München, Hamburg, Berlin und Frankfurt seine bisher größten Konzerte hierzulande geben.