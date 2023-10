"Über Menschen" als Schauspiel in Zwickau: Wenn man den Nazi-Nachbarn plötzlich mag

Darf man einen Nazi mögen? Diese Frage stellt sich dem Publikum in der Bühnenfassung des Buchs. Warum die Inszenierung von Jan Jochymski keine einfache Antwort gibt.

Juli Zeh . Ute Menzel ist auf den Hund gekommen. Nun ja, sie spielt eine Hündin namens Jochen in "Über Menschen". Das Stück von Juli Zeh in der Bühnenfassung von Jan Jochymski hatte gestern im Gewandhaus Zwickau Premiere und Ute Menzel begeisterte das Publikum. Denn sie bellte sich nicht durch das Stück, sondern lieferte sich mit Julia Hell als Dora schöne Wortduelle. Hündin Jochen punktete dabei mit banalem Witz: "Steht ein Dalmatiner an der Supermarktkasse und fragt die Kassiererin: Sammeln Sie Punkte?" oder auch sehr philosophischen Fragestellungen wie: "Passt der Mensch in das Gesamtkonzept der Existenz?"

Der sprechende Hund kommt in Juli Zehs Erfolgsroman nicht vor. Doch bei Regisseur Jochymski diente das Tier als Trick, um die Figur Doras nicht vor Publikum dauerdozieren zu lassen. Ihre innere Zwiesprache verteilte sich so auf zwei Rollen, was super funktionierte.

Auf der Flucht

Dora nämlich hat Berlin verlassen und irgendwo im Brandenburger Land ein Haus gekauft. Sie ist auf der Flucht vor ihrem nervigen Freund Robert, einem radikalen Umweltschützer, und der Unübersichtlichkeit ihres großstädtischen Lebens. Doch in Bracken, so das kleine Dorf, ist sie zunächst auf sich gestellt und rackert sich auf der Baustelle ab, wo sie merkwürdige Dinge wie altes Kinderspielzeug findet. Doch das sollte nicht ihr größtes Problem sein. Denn es stellt sich heraus, dass ihr Nachbar ein bekennender Nazi ist, der gern einmal das Horst-Wessel-Lied fröhlich anstimmt. Und klar, es kommt bald zur Konfrontation. Als er Jochen beim Wühlen in seinen Gartenkartoffeln erwischt, droht er Dora: "Ich mach ihn kaputt"! So schlimm kommt es dann doch nicht, im Gegenteil. Dora und Nazi Gote nähern sich langsam an. Kerstin Laube gelingt ein ansprechendes Bühnenbild als Baustelle mit viel Beton und einer Leinwand, auf der idyllische Landschaften in unterschiedlichen Jahreszeiten projiziert werden. Und da ist das einfache, aber gemütliche Heim Gotes.