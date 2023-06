Und wie geht es dem Rap? Das "Splash!" prägt nun seit 25 Jahren Hip-Hop-Geschichte!

Selten waren ein Festival und sein Genre so eng verbunden: Das "Splash!" ist Hip-Hop! 1998 in Chemnitz gestartet und mittlerweile in Ferropolis beheimatet, war es immer auch Spiegel der Szene und Wohnzimmer der Stars. In diesem Jahr findet das Festival zum 25. Mal statt. Was macht seine ungebrochene Faszination aus?

Man kann sich das heute, da Rap Woche für Woche die vorderen Plätze der Charts belegt und seine Stars einen Rekord nach dem anderen knacken, ja gar nicht mehr vorstellen: Aber das war mal ganz anders; Rap war eines von mehreren Elementen des Hip-Hop - eine nischige Jugendkultur, die auf Jams in Jugendzentren zelebriert wurde. Als Ende der... Man kann sich das heute, da Rap Woche für Woche die vorderen Plätze der Charts belegt und seine Stars einen Rekord nach dem anderen knacken, ja gar nicht mehr vorstellen: Aber das war mal ganz anders; Rap war eines von mehreren Elementen des Hip-Hop - eine nischige Jugendkultur, die auf Jams in Jugendzentren zelebriert wurde. Als Ende der...