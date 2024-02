Ungebrochen: New Model Army mit "Unbroken"

Indie

Ist es nun bewunderns- oder eher bemitleidenswert? Da machen die Briten von New Model Army ein Album nach dem anderen, aber seit 30 Jahren klingen alle irgendwie gleich. "Unbroken" (Edel) heißt folgerichtig ihr neues Machwerk. Das birgt keine Überraschungen. Mit Tchad Blake (Pearl Jam, Arctic Monkeys, U2) saß ein bekannter Produzent im Studio, aber die elf Songs tönen dennoch nach Garage. Michael Dean schlägt per Tribal-Drums jeden Melodieansatz kaputt, und die Gitarre hört sich in Songs wie "Reload" oder "I Did Nothing Wrong" an, als hätte Justin Sullivan vergessen, den Stecker in den Verstärker zu stecken. Konsequent, okay - trotzdem wünscht man sich "The Ghost Of Cain" (1987) oder "Thunder And Consolation" (1989) zurück. (welf)

