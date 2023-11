Warum ich gerne beerdige

Wenn jemand stirbt, sind plötzlich die wichtigsten Fragen im Leben da. In unserer Kolumne „Himmel & Hier“ erzählt Pfarrerin Nina-Maria Mixtacki, warum sie Menschen in diesem Moment so gerne begleitet

Heute war ein langer Tag, denke ich, während ich meine Hände im flauschigen Fell meines Katers vergrabe. Tröstlich so ein Tier. Der Tag war wie das Wetter. Wechselhaft. Voller Wolken und Wind, mit einigen freudigen Sonnenmomenten, ärgerlichem Gewittergrollen und traurigen Regenwolken. Der Himmel hatte alles in petto, was geht. Alles in allem:... Heute war ein langer Tag, denke ich, während ich meine Hände im flauschigen Fell meines Katers vergrabe. Tröstlich so ein Tier. Der Tag war wie das Wetter. Wechselhaft. Voller Wolken und Wind, mit einigen freudigen Sonnenmomenten, ärgerlichem Gewittergrollen und traurigen Regenwolken. Der Himmel hatte alles in petto, was geht. Alles in allem:...