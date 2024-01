Was wäre wenn... in 100 Jahren der Öko-Drops gelutscht wäre? David Gray wagt einen Blick ins 22. Jahrhundert

Urwald in Mitteldeutschland? In seinem neuen Ökothriller "Instinct" erschafft der Autor aus Leipzig eine Dystopie mal andersherum, die trotzdem an den Wunden unserer Gegenwart leidet.

Diese Dystopie tut weh. Nicht, weil David Gray in seinem neuen Buch "Instinct" möglichst defätistisch zeigt, wie wir den Karren der Zivilisation sehenden Auges vor die Wand fahren, sondern weil er so tut, als würden wir demnächst anpacken und hätten es in 100 Jahren im Wesentlichen geschafft: Klimawandel aufgehalten, Frieden, Grundeinkommen,...