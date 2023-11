„Weiß wie Schnee“ von Christine Paxmann: Heiteres und auch Geheimnisvolles

Weihnachten naht. Mit Schnee? Zeit zum Lesen jedenfalls. Dazu passt gut das Buch "Weiß wie Schnee". Eine Sammlung ausgewählter Gedichte und über 30 kurzer Texte zum Thema. In elf Kapiteln werden Geschichten präsentiert, in denen man sich erinnert an Weihnachtserlebnisse, wobei tiefe Gefühle und überwundene Gefahren geschildert werden,...