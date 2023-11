Wenn das Karma zurückschlägt: So ist die Martinu-Oper "Die drei Wünsche" am Chemnitzer Theater

Geld oder Liebe? Am besten Beides: Die Fee Null (Etienne Walch, links) will Monsieur Juste (Thomas Essl) den Wunsch nach Liebe erfüllen, indem er ihm Eblouie (Marlen Bieber) zuführt. Dabei hatte Juste eigentlich mehr an seine untreue Frau gedacht. Bild: Nasser Hashemi/Theater