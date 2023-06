Werk der Woche: "Der Tod und das Mädchen" in Hohenstein-Ernstthal

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: "Der Tod und das Mädchen" von Siegfried Otto-Hüttengrund in Hohenstein-Ernstthal (2003).

Kunst im öffentlichen Raum. Sie haben sich ein wenig versteckt, in einer Nische des Durchgangs zum Stadtgarten am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal, einem kleinen, mit Skulpturen bestückten Park, der von März bis Oktober täglich von 9.30 bis 21 Uhr zum Besuch einlädt. Eng hält der dunkle Tod ein nacktes Mädchen umarmt. Der Tod vereinnahmt sie fast, hat sie mit Armen und Beinen umschlungen. Das Mädchen schaut verstört zu Boden. Es ist eine unerwartete und unerwünschte Begegnung, die es mitten im Leben trifft. Vielleicht denkt das Mädchen darüber nach, dass die meisten Menschen zwar wenig Angst vor dem Tod, wohl aber vor dem Sterben haben.

Nicht populär in dieser Zeit

Alter und Tod sind, obwohl allgegenwärtig, nicht gerade populär in diesen Zeiten. Zwar wird mit dem Verweis auf den "Fachkräftemangel" gern auf die Erfahrungen des Alters samt der Forderung nach längerer Lebensarbeitszeit verwiesen, ansonsten aber mögen doch Alter und Tod möglichst fern sein, suchen wir nach ewiger Jugend, jungen Konsumentinnen und Konsumenten, jungen Arbeitskräften. Streben nach ewiger Gesundheit, Fitness, Mobilität, Flexibilität - all den wunderbaren Eigenschaften, die uns verwertbar machen in einer Welt, in der alles seinen Wert hat. Doch schon Martin Luther wusste: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen."

Und auch das Motiv vom Mädchen und dem Tod hat eine lange Geschichte. Seit dem 16. Jahrhundert taucht es in Malerei, Literatur und Musik, später auch im Film auf. Sein Ursprung liegt vermutlich in den noch älteren Darstellungen der Totentänze des Mittelalters, die unter anderem nach verheerenden Pestepidemien entstanden und Menschen jeden Alters und Standes mitten aus dem Leben rissen. Als eigenständiges Motiv entwickelten sich Darstellungen des ungleichen Paares, des furchterregenden Knochenmannes als Verführer, und seines Opfers, einer lebenshungrigen jungen Frau. In besonders schöner Weise hat Matthias Claudius (1740 - 1815) diesen Gegensatz in Worte gefasst: "Das Mädchen: Vorüber! Ach vorüber! / Geh wilder Knochenmann! / Ich bin noch jung, geh Lieber! / Und rühre mich nicht an./ Der Tod: Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! / Bin Freund, und komme nicht, zu strafen: / Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild, / Sollst sanft in meinen Armen schlafen." Claudius nimmt dem Tod seinen Schrecken, der Angst des Mädchens stellt er in etwas längeren Versen die Ruhe und Sanftheit gegenüber, versöhnt so das Leben mit dem Tod. Beide sind untrennbar und unausweichlich miteinander verbunden.

Die Angst weicht

Diese Perspektive einer Versöhntheit lässt auch Siegfried Otto-Hüttengrunds 2003 im Rahmen des Garbisdorfer Holzbildhauer-Pleinairs aus einem 150-jährigen Eichenstamm entstandene Skulptur ahnen. Wohl ist das Mädchen nicht glücklich über die Begegnung mit dem Tod, aber die Angst weicht schon einer gewissen Nachdenklichkeit. Otto-Hüttengrund hat sich in seinem Werk - bekannt und geschätzt wird er vor allem für seine Holzrisse, aber auch seine zeitgemäßen komplexen Interpretationen klassischer, nicht christlicher Mythologie in Gemälden und Skulpturen - oft mit den dunklen Seiten des Menschen beschäftigt. Geboren 1951 in Hohenstein-Ernstthal in die Jahre, da der ostdeutschen Nachkriegsgeneration das Experiment DDR noch eine echte Alternative sein mochte. Eine Alternative, die ohne Götter, gleich welcher Art, auskommen wollte. Er ist einer von vielen Autodidakten, die über Abendstudium, Malzirkel und Arbeitsgemeinschaften zur Kunst kamen. Er brachte auch den kritischen Blick der Menschen mit, die unter den Realitäten des realen existierenden Sozialismus zu leiden hatten, weil sie sie aus nächster Nähe kannten.

Bizarres Welttheater

Aufgewachsen in einem Land mit vielerlei Beschränkungen, Grenzen, Mauern, verweigerte Siegfried Otto-Hüttengrund schon früh die Gefolgschaft, malte alte Männer statt junge Kommunisten. Vielleicht rührt daher die Hinwendung zu den Figuren der Mythen, der Sagen, zur alten Literatur. So wie Christa Wolf einer Kassandra Worte in den Mund legte, Franz Fühmann dem Prometheus zur Sonne folgte, Heiner Müller Herakles den Augias-Stall ausmisten ließ - so versammeln sich in Siegfried Otto-Hüttengrunds Werk Narren, Tod und Teufel, Mörder und ihre Opfer. Und statt des einen Gottes gibt es in seinen Bildern viele Götter und Göttinnen aller Zeiten und vieler Religionen. Ein bizarres Welttheater, in dem die Akteure und Aktricen aus einer fernen Vergangenheit sich als das bewusst oder unbewusst in die Gegenwart transponierte Gewissen der Menschheit wiederfinden und oft ganz diesseitig erscheinen. Siegfried Otto-Hüttengrunds Figuren sind einer universalen Menschheit verpflichtet, wie sie Johann Gottfried Herder verstand, der den einzelnen Nationen vorhielt, sie seien ein "großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Torheiten und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen und ... gegen andre Nationen den Speer brechen?... Offenbar ist die Anlage der Natur, dass wie ein Mensch, so auch ein Geschlecht, also auch ein Volk von und mit dem anderen lerne ... bis alle endlich die schwere Lektion gefasst haben: Kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde; die Wahrheit müsse von allen gesucht, der Garten des gemeinen Besten von allen gebauet werden."

In diesen Garten gehören auch der Tod und das Mädchen. Die Existenz des Todes ist auch die Mahnung an die Menschen, so zu leben, dass der "Garten des gemeinen Besten" immer mehr Gestalt annimmt.