WhatsApp - die kommunikative Allzweckwaffe mit Ecken, Kanten und Fallstricken

15 Jahre werden es dieses Jahr, dass eine kleine grüne Sprechblase mit einem weißen Telefonhörer darin über die Menschheit kam: Der Messengerdienst WhatsApp war in der Welt und hat seither die Art, wie wir kommunizieren, nachhaltig beeinflusst. Gedanken von einem mit Festnetztelefon Sozialisierten zu Fluch und Segen eines Kommunikationsmittels, das vieles einfacher, aber auch manches komplizierter gemacht hat.

Wer hätte das gedacht zu Zeiten, in denen man sich gegenseitig munter und immer, wenn einem danach war, angerufen hat? Noch in den 90ern und Nullern war das ja so. Im Festnetz-Zeitalter davor ohnehin. Wer hätte gedacht, dass sich einmal Millionen Mobiltelefonnutzer damit bescheiden würden, einander trotz Flatrate nicht mehr anzuklingeln, um...