Wie man in einer kleinen Erzgebirgsstadt Untragbares wieder tragbar macht: Flick dein Zeug!

Kaputtes oder Unpassendes ausbessern und umnähen statt zu entsorgen - darum geht's in der neuen Textilwerkstatt in Augustusburg. Jeder ist eingeladen! Und die Kulturhauptstadt ist auch dabei.

Montag an einem frühen Abend in Augustusburg. Sie waren bei ihrem ersten Kennenlernen schnell beim "Du". Keine Lust auf viel Förmlichkeit, dafür war sich das halbe Dutzend Frauen auch viel zu ähnlich. Das helle Licht aus den Fenstern des ehemaligen Eckgeschäftes direkt am Markt zieht neugierige Blicke an. Was für ein buntes "Durcheinander"...