Wie Wikipedia, nur ohne Strom, ständige Updates und Spendenaufrufe: Der mehrfache Tod des Friedrich Arnold Brockhaus

Der Begründer des renommiertesten deutschen Nachschlagewerks für den täglichen Gebrauch starb vor 200 Jahren. Sein Werk hat ihn um 183 Jahre überlebt.

Wissensgeschichte. Totgesagte leben länger, heißt es. Was den Verleger Friedrich Arnold Brockhaus anbelangt, trifft das nicht zu. Nachdem sich sein gesundheitlicher Zustand im Dezember 1822 verschlechtert und er bereits sein Testament aufgesetzt hatte, war in manchem Blatt schon von seinem Tod zu lesen. Eine Zeitungsente. Brockhaus studierte genüsslich die auf ihn geschriebenen Nachrufe, die seinen Verlust bedauerten, und sich über diejenigen ärgerten, die nach seinem Ableben Jubelarien anstimmten. Allzu lange lebte er indes nicht mehr. Am 20. August 1823 verstarb er im Alter von gerade mal 51 Jahren.

Am Sonntag steht der 200. Todestag jenes Mannes an, der ganzen Generationen durch sein "Conversations-Lexikon" bekannt war. Jenes, wie Biografin Gertrud Milkereit es nannte, "Standardwerk des deutschen Bildungsbürgertums", das kurz als "der Brockhaus" zur Erfolgsgeschichte wurde und früher in keinem Haushalt fehlen durfte, der etwas auf sich hielt. Er würde sich im Grab umdrehen, wüsste er, was aus seinem Lebenswerk geworden ist. Die letzte Printausgabe erschien 2006. Die Konkurrenz durch Wikipedia war zu groß. Wer stellt sich im Zeitalter der digitalen Nomaden schon 30 Bände mit an die 25.000 Seiten ins Regal? Ein Fluch bei jedem Umzug. Außerdem gibt es die Infos im Internet umsonst. Täglich aktualisiert. Da kann kein Verleger der Welt mithalten. Die Brockhaus-Redaktion, die bis zur Übernahme durch Bertelsmann zum Bibliographischen Institut in Mannheim gehörte, wurde 2014 aufgelöst. Das Ende einer Ära.

Keine Renaissance à la Vinyl in Sicht

Totgesagte leben länger? Nicht immer. In diesem Falle ist es wohl unwiderruflich: Eine Renaissance des Analogen, wie sie (gar nicht so) wundersamerweise die Vinyl-Schallplatte erlebt hat, steht bei Wissensspeichern wie diesen nicht zu erwarten oder nur für den Fall, dass es das Internet oder auch regionale digitale Netzwerke irgendwann nicht mehr geben würde. Und auch dann wäre eine gedruckte Fassung allenfalls rudimentär möglich. Allein die deutsche Wikipedia hätte als Taschenbuch gedruckt mit Stand Herbst 2021 nach vorsichtigen Schätzungen rund neun Millionen Druckseiten umfasst. Bei einer vernünftigen Banddicke von 300 Seiten reden wir also von einem 30.000 Bände und mehr als 500 Regalmeter umfassenden Nachschlagewerk, das bereits beim Binden veraltet wäre.

Wäre Brockhaus, der für sein cholerisches Temperament bekannt war, von Mitarbeitern als "Redaktionsdiktator" bezeichnet wurde und keinem Streit mit Schriftstellern und Behörden aus dem Weg ging, an die Decke gegangen, in Anbetracht dieser Entwicklung? Oder hätte er die Zeichen der Zeit erkannt und frühzeitig aufs Internet gesetzt? Das Bild, das wir uns heute von ihm machen, prägt maßgeblich die dreibändige Biografie seines Enkels Heinrich Eduard Brockhaus. 1772 als Sohn eines Tuchhändlers in Dortmund geboren, sollte Friedrich eigentlich das Geschäft des Vaters fortführen. Er aber interessierte sich viel mehr für Bücher. "Ich war ein aufgeweckter Knabe mit einem brennenden Durst nach Kenntnissen aller Art und einer wahren Bücherwuth", erinnerte er sich später.